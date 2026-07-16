UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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16.07.2026 14:55:00

UnitedHealth now has an improved outlook for the year. Its stock is rallying.

UnitedHealth’s leadership pointed to “product design changes, improved medical management and better aligned pricing.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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