UnitedHealth präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UnitedHealth hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,98 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 113,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 100,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 113,85 Milliarden USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,23 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 15,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 447,57 Milliarden USD im Vergleich zu 400,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 16,32 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 447,91 Milliarden USD, befunden.

