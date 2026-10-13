UnitedHealth Q3 Profit Climbs, Revenues Down; Lifts FY26 Earnings View; Shares Up - Update

(RTTNews) - UnitedHealth Group Inc. (UNH), a diversified healthcare company, reported Tuesday higher third-quarter earnings, despite weak revenues. Further, the firm raised fiscal 2026 earnings outlook.

In pre-market activity, the shares were gaining around 3 percent, to trade at $389.67.

Based on third- quarter 2026 results, UnitedHealth Group raised its full year 2026 adjusted net earnings guidance to at least $20.50 per share. The company's previous outlook projected net earnings of $16.75 billion and earnings per share in the range of $18.45 to $18.95.

For the quarter, net earnings attributable to common shareholders was $4.11 billion, compared with $2.35 billion in the prior year period.

Earnings per share reached $4.56, up from $2.59 a year ago. Adjusted earnings per share totaled $4.69 versus $2.92 in the third quarter of the previous year.

Total revenues for the quarter declined to $112.69 billion from $113.16 billion a year ago.

The third quarter 2026 medical care ratio was 88.4 percent compared to 89.9 percent last year. The year-over-year decrease was mainly due to medical cost management initiatives, benefit design changes and pricing discipline.

UnitedHealthcare served 48.3 million consumers, generating revenues of $86.3 billion, compared to $87.1 billion last year.

Optum cared for over 120 million patients and consumers and drove revenues of $66.9 billion, compared to $69.2 billion a year ago.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.