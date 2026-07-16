Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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16.07.2026 19:24:17
UnitedHealth Rally Sparks Bullish Case for Healthcare ETFs Despite Medicare Advantage Losses
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