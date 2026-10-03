UnitedHealth Reports on Oct. 13. Here's the 1 Number I'm Watching.

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) will report its third-quarter financial results on Tuesday, Oct. 13, before the stock market opens.

As usual, investors will closely monitor the company's revenue and earnings per share and how those have changed from the same period a year ago. They'll also compare those figures to Wall Street's expectations for the quarter to see whether the giant insurer outperformed analysts' forecasts.

But there's another critical number for UnitedHealth that I'll be looking at even more closely: the medical care ratio, which is the percentage of insurance premiums it took in that were paid out to settle claims. It is a key metric to assess a health insurer's profitability.

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