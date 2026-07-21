UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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21.07.2026 13:52:26

UnitedHealth Stock: Is It Headed for $500?

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) has been one of the hottest healthcare stocks over the past year, rising nearly 50%. The leading health insurer has been posting improved quarterly results, its medical expenses have been declining, and the outlook for the stock has become much stronger than it has been in the past.Given the momentum and the stronger quarter results, could the healthcare stock be headed for $500 -- a level it hasn't been at since early last year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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