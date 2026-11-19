UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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19.11.2026 19:29:28
UnitedHealth Stock Slips: What's Going On?
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,70
|0,54%
|UnitedHealth Inc.
|312,20
|4,21%
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