UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Gesetzesverschärfung
|
18.11.2026 19:15:38
UnitedHealth und Co. im Fokus: US-Krankenversicherer mit klaren Kursverlusten
Als Schlusslicht im Dow Jones Industrial büßten UnitedHealth 8,6 Prozent ein, womit die Aktien den tiefsten Stand seit April erreichten. Außerhalb des New Yorker Leitindex ging es für die Titel der Branchenkollegen Humana, Centene und CVS Health um 3,4 bis 10,5 Prozent bergab.
Als Belastung erwies sich eine geplante Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer im Rahmen von Medicare Advantage, der privatwirtschaftlichen Variante der staatlichen Krankenversicherung Medicare für ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen. Eine Umsetzung dieser Pläne durch die zuständige Behörde CMS würde weiteren Gegenwind für die Gewinne der Krankenversicherer bedeuten, schrieb Bloomberg-Analyst Glen Losev.
/gl/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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|CVS Health Corp
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|Humana Inc.
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|UnitedHealth Inc.
|318,00
|-0,50%