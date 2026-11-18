Als Belastung erwies sich eine geplante Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer im Rahmen von Medicare Advantage, der privatwirtschaftlichen Variante der staatlichen Krankenversicherung Medicare für ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen. Eine Umsetzung dieser Pläne durch die zuständige Behörde CMS würde weiteren Gegenwind für die Gewinne der Krankenversicherer bedeuten, schrieb Bloomberg-Analyst Glen Losev.

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NEW YORK (dpa-AFX)