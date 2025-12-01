UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
01.12.2025 14:46:32
UnitedHealth Unwinds Last South America Asset In $1 Billion Banmedica Sale
UnitedHealth Group (NYSE:UNH) has reportedly reached a $1 billion agreement to sell its remaining South American operation, Banmedica, to Brazilian private equity firm Patria Investments.The move reflects the company's broader push to streamline operations and support its ongoing turnaround efforts under CEO Stephen Hemsley.Citing people familiar with the negotiations, Reuters noted that the deal was signed on Saturday. A formal announcement is expected on Monday.UnitedHealth began unwinding its Latin American footprint in 2022, a process that has included the sale of operations in Brazil and Peru.Banmedica, which UnitedHealth co-owned for years, operates in Chile and Colombia. As of June, the business covered 1.7 million health insurance plan members and managed a network ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|282,40
|-1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.