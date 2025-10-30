|
UnitedHealth: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
UnitedHealth hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,51 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113,16 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
