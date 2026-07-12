UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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12.07.2026 20:46:22
UnitedHealth Watch: Bearish Chart Pattern Raises Stakes for Q2 Earnings
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