18.10.2026 11:00:17

United’s C.E.O. Says It Should Cost More Not to Sit in the Middle Seat

Scott Kirby of United Airlines said that “it’s expensive to fly airplanes” and that airfares may have further to rise.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
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