06.11.2025 06:31:29
Uniti Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Uniti Group veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 722,6 Millionen USD – ein Plus von 147,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniti Group 292,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
