05.03.2026 06:31:28
Uniti Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Uniti Group stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Uniti Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Uniti Group 917,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 212,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 293,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,87 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 2,23 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Uniti Group 1,17 Milliarden USD umgesetzt.
