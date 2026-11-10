Uniti Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Uniti Group hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 848,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 722,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at