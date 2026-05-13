Uniti Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uniti Group hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uniti Group ein Ergebnis je Aktie von 0,080 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 235,99 Prozent auf 987,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 293,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at