Unitika: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Unitika hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 83,06 JPY gegenüber -204,900 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Unitika im vergangenen Quartal 31,24 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unitika 30,89 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at