Unitika verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unitika präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 58,99 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -83,060 JPY je Aktie vermeldet.

Unitika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at