Unitika veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Unitika hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 125,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unitika 2,01 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 310,33 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Unitika ein Gewinn pro Aktie von -421,180 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,21 Prozent auf 126,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 118,56 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at