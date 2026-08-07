Unitika: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Unitika hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 70,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,58 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unitika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 30,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at