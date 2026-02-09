Unitika zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unitika hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 245,19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -252,390 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 33,49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at