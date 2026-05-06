Unitil informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Unitil hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,85 USD, nach 1,69 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,99 Prozent auf 216,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 170,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at