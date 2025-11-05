|
Unitil stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Unitil lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 101,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unitil einen Umsatz von 92,9 Millionen USD eingefahren.
