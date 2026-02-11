Unitil: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Unitil gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 161,5 Millionen USD gegenüber 127,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie vermeldet.

Unitil hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 536,00 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 494,80 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

