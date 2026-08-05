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05.08.2026 06:31:29
Unitil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Unitil stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unitil 0,250 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 102,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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