Unitil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unitil hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 112,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at