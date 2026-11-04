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04.11.2026 06:31:28
Unitil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Unitil hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 112,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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