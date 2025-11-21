Unitronics (1989) (RG) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unitronics (1989) (RG) hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,38 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unitronics (1989) (RG) 0,520 ILS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,9 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at