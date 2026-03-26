26.03.2026 06:31:28

Unitronics (1989) (RG): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Unitronics (1989) (RG) hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,30 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unitronics (1989) (RG) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 ILS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unitronics (1989) (RG) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,9 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 42,5 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,62 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 154,78 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 192,24 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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