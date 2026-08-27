Unitronics (1989) (RG) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unitronics (1989) (RG) veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,480 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,04 Prozent auf 39,2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,6 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at