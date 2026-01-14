Unity Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Unity Bancorp präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unity Bancorp ein EPS von 1,13 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 49,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unity Bancorp 42,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,67 USD. Im Vorjahr hatte Unity Bancorp 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Unity Bancorp im vergangenen Geschäftsjahr 188,41 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unity Bancorp 164,21 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at