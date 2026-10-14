Unity Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Unity Bancorp hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unity Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 47,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at