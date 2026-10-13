Unity Bancorp Aktie
WKN: 923147 / ISIN: US9132901029
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13.10.2026 12:35:40
Unity Bancorp Q3 Profit, Net Interest Income Rise
(RTTNews) - Unity Bancorp, Inc. (UNTY) Tuesday reported higher profit for the third quarter primarily helped by increase in net interest income.
Net income increased to $17.38 million or $1.70 per share from $14.39 million or $1.41 per share a year ago.
Excluding one-time items, adjusted earnings were $15.46 million or $1.51 per share.
Net interest income rose to $34.29 million from $29.86 million last year.
Noninterest income decreased to $2.36 million from $2.97 million a year ago.
Provision for credit losses on loans was $941,000, down from $1.41 million in the previous year.
Unity Bancorp shares were up more than 1% in pre-market trading after closing at $55.37 on Monday.
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