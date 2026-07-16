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16.07.2026 06:31:29
Unity Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Unity Bancorp präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Unity Bancorp im vergangenen Quartal 48,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unity Bancorp 48,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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