Unity Investment Group: BaFin untersagt das öffentliche Angebot einer Anleihe der Photon Energy N.V. mit der Bezeichnung „6.50 % Green EUR Bond 2021/2027“ und der WKN A3KWKY4

Weiter zum vollständigen Artikel bei "BaFin"

Die BaFin hat am 7. September 2022 das öffentliche Angebot einer Anleihe der Photon Energy N.V. mit der Bezeichnung „6.50 % Green EUR Bond 2021/2027“ und der WKN A3KWKY4 durch die Unity Investment Group, nach eigenen Angaben mit Sitz in Staverdenstraat 14, 2573 DD ’s-Gravenhage, Niederlande, wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung untersagt. Daher darf die Unity Investment Group keine Anleihe der Photon Energy N.V. mit der Bezeichnung „6.50 % Green EUR Bond 2021/2027“ und der WKN A3KWKY4 zum Erwerb in Deutschland anbieten