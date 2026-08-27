Unity Software Aktie
WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016
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27.08.2026 07:08:31
Unity Software CEO Sells Over 16,000 Shares Amid a Rising Stock Price
Matthew S. Bromberg, President and Chief Executive Officer of Unity Software Inc. (NYSE:U), disposed of 16,383 shares of common stock on August 25, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($45.31); post-transaction value based on August 25, 2026 market close ($44.99).Unity Software is a leading provider of real-time 3D development and operating platform. The company maintains a substantial developer ecosystem and continues to expand its platform capabilities to address growing demand for interactive content across gaming, entertainment, and enterprise applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Unity Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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Analysen zu Unity Software Inc Registered Shs
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