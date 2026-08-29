Unity Software Aktie

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WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016

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29.08.2026 14:00:01

Unity Software CFO Jarrod Yahes Sells 26,017 Shares for $1.2 Million

Jarrod Yahes, SVP and Chief Financial Officer of Unity Software Inc. (NYSE:U), reported the sale of 26,017 shares of common stock on Aug. 25, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($45.31); post-transaction value based on Aug. 25, 2026, market close ($44.99).Unity Software is a leading provider of real-time 3D development and operating platform with a market capitalization of $19.6 billion and TTM revenues of $2.0 billion. The company maintains a substantial developer ecosystem and continues to expand its platform capabilities to address growing demand for interactive content across gaming, entertainment, and enterprise applications. Despite current operating losses, Unity's strategic positioning in the high-growth 3D content creation market and its comprehensive platform offering provide a competitive foundation for long-term value creation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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