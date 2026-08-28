Unity Software Aktie
WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016
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28.08.2026 14:28:01
Unity Software COO Alexander Blum Sells 22,559 Shares for $1 Million
Alexander Blum, SVP, Chief Operating Officer, executed a sale of 22,559 shares of Unity Software Inc. (NYSE:U) on Aug. 25, 2026, and Aug. 27, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($45.26); post-transaction value based on Aug. 27, 2026, market close ($43.49).Unity Software operates as a critical infrastructure provider in the interactive content creation ecosystem, supporting millions of developers globally with its cross-platform development capabilities. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Unity Software Inc Registered Shs
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05.08.26
|Ausblick: Unity Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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23.07.26
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07.05.26
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22.04.26
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Analysen zu Unity Software Inc Registered Shs
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