Unity Software Q3 Loss Widens Despite Revenue Growth, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Unity Software Inc. (U), Wednesday announced third-quarter financial results, reporting a wider loss.
The company's loss amounted to $126.4 million or $0.30 a share compared to a loss of $124.7 million or $0.31 a share last year.
On adjusted basis, earnings stood at $0.20 compared to $0.19 in the prior year.
Revenue increased to $470.6 million from $446.5 million a year earlier.
In the pre-market hours, Unity's stock is climbing 16.56 percent, to $41.80 on the New York Stock Exchange.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
