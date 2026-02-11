Unity Software Stock Falls 25% In Pre-Market Despite Narrower Q4 Loss

(RTTNews) - Shares of Unity Software Inc. (U) plunged nearly 25 percent in pre-market trading on Wednesday, despite the company reporting a narrower loss for the fourth quarter.

Unity posted a net loss of $89.96 million, or $0.21 per share, compared with a loss of $122.73 million, or $0.30 per share, in the same period last year.

The company's stock is currently trading at $21.55, down 25.81 percent or $7.42, over the previous close of $27.53 on the New York Stock Exchange. It has traded between $15.33 and $52.15 in the past one year.

The company's revenue for the period rose 10.1% to $503.089 million from $457.099 million last year.