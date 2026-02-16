UNIVANCE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UNIVANCE hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48,05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UNIVANCE ein EPS von 23,87 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 13,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UNIVANCE 12,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at