UNIVANCE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UNIVANCE lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

UNIVANCE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,05 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,37 Prozent zurück. Hier wurden 13,58 Milliarden JPY gegenüber 15,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at