17.11.2025 06:31:29
UNIVANCE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
UNIVANCE veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44,76 JPY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UNIVANCE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
