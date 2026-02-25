Univanich Palm Oil: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Univanich Palm Oil hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,43 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 2,37 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,87 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,35 THB je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 21,27 Prozent auf 16,43 Milliarden THB aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,55 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

