Univanich Palm Oil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Univanich Palm Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,43 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Milliarden THB in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,87 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 1,35 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16,43 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahr hatte Univanich Palm Oil 13,55 Milliarden THB umgesetzt.

