Univec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Univec hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,33 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at