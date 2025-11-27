Univentures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Univentures hat am 24.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 THB je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Univentures ebenfalls 0,020 THB je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,53 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,05 Milliarden THB umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 THB. Im Vorjahr waren 0,010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,32 Prozent auf 14,17 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,63 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

