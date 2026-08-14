Universal Arts stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Universal Arts präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at