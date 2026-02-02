Universal Arts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Universal Arts hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 INR je Aktie generiert.

