Universal Autofoundry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Universal Autofoundry hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,49 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,750 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 548,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 498,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at