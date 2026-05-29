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29.05.2026 06:31:29
Universal Autofoundry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Universal Autofoundry hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,41 INR. Ein Jahr zuvor waren 2,01 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 594,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Universal Autofoundry 515,1 Millionen INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,780 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 1,98 INR erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,10 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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